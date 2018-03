Voo 447: Veja os nomes de brasileiros confirmados a bordo

O Airbus que fazia o voo 447 da Air France, que saiu do Rio de Janeiro no domingo com destino a Paris levava 228 passageiros. Destes, 58 são brasileiros, segundo a Air France. Nesta manhã, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também confirmou que havia 58 brasileiros (57 passageiros e um tripulante) no voo da Air France desaparecido no oceano Atlântico. Até agora, foram confirmados por empresas e familiares os nomes de 40 brasileiros. A lista oficial deve ser divulgada nesta quarta-feira, segundo a Air France.

