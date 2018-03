Voo 447: Veja os nomes de todas as nacionalidades; já são 102

O Airbus que fazia o voo 447 da Air France, que saiu do Rio de Janeiro no domingo com destino a Paris levava 228 pessoas- 216 passageiros e 12 tripulantes. O avião está desaparecido desde a madrugada da segunda-feira, 1. A Air France diz que são 58 brasileiros.

Segundo a Air France, viajavam 61 franceses, 26 alemães, nove italianos, nove chineses, seis suíços,cinco ingleses, cinco libaneses, quatro húngaros, três eslovacos, três noruegueses, três irlandeses, dois americanos, dois espanhóis, dois marroquinos e dois poloneses. Havia também um cidadão de cada um dos seguintes países: África do Sul, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Islândia, Estônia, Gâmbia, Holanda, Filipinas, Romênia, Rússia, Suécia e Turquia.

Entre os tripulantes, 11 franceses e 1 brasileiro.

A assessoria de comunicação da Air France informou agora pela manhã que a divulgação da lista de passageiros do Voo AF 447 será feita ainda nesta quarta-feira, 3, conforme havia informado anteriormente.

Veja a seguir a relação dos nomes a bordo confirmados até o momento:

Adriana Francisco Sluijs,

jornalista que trabalhava na assessoria da presidência da PetrobrasAdriana Henriques, 27 anos, brasileira

Aisling Butler, 26, irlandesa, médica

Agostino Cordioli, empreendedor do ramo da construção civil de Villafranca, da região italiana de Verona

Alexandre Bjoroy, 11 anos, morava em Bristol, na Inglaterra, e passou férias com a família que morou no Rio

Alexander Paulitsch, consultor empresarial, de San Candido, na Itália

Angela Cristina de Oliveira Silva, responsável pelo Centro Internacional de Orientação e Defesa da Mulher Estrangeira (Ciods)

28 anos, catalãespanhol, 38 anos, engenheirobrasileira, 28 anos, pesquisadora da ONG Viva Rio

Anne Harris, americana

de 46 anos, diretor da Michelin América do Sul

Arden Jugueta, marinheiro filipino, pegaria outro voo para Manila

Bianca Machado Cotta, m

61, britânico, engenheiroédica

Brad Clemes, 49, canadense

advogado

Carmen Eccard, economista alemã

Clara Sofie, 2 anos, filha de Carmen

Claudia Degli Esposti, consultora da Agência de Desenvolvimento da Região da Emilia-Romagna (Ervet), de Bolonha, viajou ao estado do Paraná para participar de uma feira do setor têxtil.

Claus-Peter Hellhammer, 28; funcionário da ThyssenKrupp Steel AG na Alemanha

sueca, 34 anos, , viajava com o filho Philipe, de apenas 5 anos; marido e filha menor viajavam em outro voo

francesa, funcionária da Michelin FrançaChristophe Paus, suíço, 32 anos, um dos mais jovens chefes-adjuntos do Hospital Universitário de Lausanne.fiscal da Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarinagerente da Petrobras no Irã29, da Irlanda, médica

Enzo Canelletti, da província de Veneza, marido de Cristina de Oliveira Silva

presidente da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), casado, pai de três filhos

Fatma Ceren Necipoglu, professora, turca

Ferdinand Pocaro, médico oftamologista mineiro de 76 anos

Filho de Rita Szarvas, de 7 anos, cujo nome não foi divulgado

marido de Maria de Fátima e pai de Paulo Valle Brito (todos no voo)Georg Lercher, empreendedor do setor madeireiro, de San Candido, na Itália

Georg Martiner, de origem brasileira, de Ortisei, na Itália

Giambattista Lenzi, , italiano, membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

italiano, membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Gustavo Peretti, funcionário da empresa norueguesa StatoilHydro

Graham Gardner, 52 anos, marinheiro, trabalhava no Brasil há quatro anos

Hannelore Eccard, alemã, dona-de-casa, mãe de Carmen

Harald Maximillian Winner, iria à Alemanha para providenciar documentos para se casar no Brasil

Hilton Jadir Silveira Souza, 50 anos, era engenheiro da Petrobras

Ivan Lorgeré , francês, físico

Izabela Maria Furtado Kestler , professora do Departamento de Letras Anglo-Germânicas, da Faculdade de Letras, da UFRJ

Jane Deasy, 27 anos, irlandesa, médica

Jean-Claud Lozuet, empresário e membro da Câmara de Comércio França-Brasil

João Marques da Silva Filho, de 67 anos, gerente do Estaleiro Atlântico Sul, em Recife

José Gregório Marques, juiz federal aposentado, 70 anos

José Roberto Gomes, 50 anos, professor da PUC-Rio

José Ronnel Amorim, 35 anos, dentista, morava em Londres

Jozsef Gallasz, 44 anos, húngaro, marido de Rita Szarvas

Juliana de Aquino, de 29 anos, cantora

Leonardo Veloso Dardengo, oceanógrafo, 32 anos

Letícia Chem, 36 anos, brasileira, gerente de roaming internacional da operadora Oi

Luciana Sebá,

Kristian Berg Andersen, de 37 anos, norueguês, funcionário da StatoilHydroLaura Rahal, engenheira civil de 28 anos, estava no Brasil a trabalho para companhia de gás natural Hamsworthy ASpsicóloga, neta de Roched Sebá, ex-diretor do Instituto Vital Brazil (viajou com o marido, o empresário Paulo Brito Valle)prefeito da pequena cidade de Canal San Bovo, situada na província de Trento. Ele também é membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondode 48 anos, gerente de Qualidade da empresa Saint-Gobain Canalizaçãobrasileiro, 50 anos, presidente da Michelin América do Sul29 anos, funcionária de uma empresa Norueguesa, estava no Rio a serviço.brasileiro, 38 anos, chefe de gabinete do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes.

Esposa de Parente - cujo nome ainda não foi divulgado - também estava no voo

funcionária da Vara da Infância, Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; ela e duas amigas iam passar férias em Parisdiretor da área de manganês e ligas da Companhia Vale, tinha dois filhosarquiteta e mãe de Paulo Valle Brito (ambos no voo)

Mateus Antunes, filho de Patrícia e Octavio Antunes

Michael Harris, americano, geólogo

40 anos mecânico de engrenagem seguia para Angola e faria uma escala em Parisprofessor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Olivier Guillot Noel, francês, especialista em Ciência dos Materiais

Pablo Gabriel Dreyfus, argentino radicado no Brasil, 38 anos, pesquisador da ONG Viva Rio

Patrícia Nazareth Ceva Antunes ,

esposa do professor Octavio Augusto Ceva Antunes, da UFRJempresário e marido de Luciana Sebá (pai e mãe também estavam no voo)brasileiro, 26 anos, quarto na linha sucessória do trono do Brasilfilho de Christine, de 5 anos,viajava com a mãe; pai e irmã estavam em outro voo

Regine Eccard, alemã, professora de música clássica, irmã de Carmen

membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Rita Szarvas, húngara, terapeuta de um centro para crianças com problemas motores em Budapeste.

Roberto Corrêa Chem, 65 anos, diretor do Banco de Peles e do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Porto Alegre, brasileiro

Rolf Eccard, alemão, aposentado, pai de Carmen

Ronald Dreyer, 59 anos, funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Suíça

Sandrine Artiguenave, 34 anos; francesa

Shen Zuobing; of Liaoning Province, China, da empresa Benxi Iron & Steel

Sun Lianyou; of Liaoning Province, China, da empresa Benxi Iron & Steel

Stephane Artiguenave, 35 anos, francês, vendedor da CGED

brasileiro, ex-diretor musical da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e da orquestra do Teatro Nacional Claudio Santoro, de Brasíliabrasileira, funcionária da Vara da Infância, Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça do Rio; ela e duas amigas iam passar férias em Parisfuncionária da Vara da Infância, Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; ela e duas amigas iam passar férias em Paris

Sonia, mulher de Ferdinand

Tadeu Dias de Moraes, brasileiro, fiscal aposentado, 65 anos

Teresa Moreno Marques, advogada, 66 anos, mulher de José Gregório44 anos, casada com um alemão e moradora de Muniquebrasileira, 63 anos, psicóloga

Xiao Xiang, 35 anos, chinês

Zhang Qingbo; of Liaoning Province, China, da empresa Benxi Iron & Steel

Zoran Markovic, 45, croata

Tripulantes:

Pierre- Cedric Bonin, 32, frances, co-piloto

Isabelle Bonin, 36, francesa, mulher do co-piloto

Marc Dubois, 58 anos, francês, capitão

Anne Grimout, 49, francesa, chefe da equipe

Clara Mar Amado, aeromoça, argentina. Ela possui dupla nacionalidade e morava em Paris havia vários anos, onde trabalhava para a Air France.

Lucas Gagliano Jucá, brasileiro, tripulante

Texto atualizado às 18h44 para acréscimo de informações.