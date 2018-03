Voo 447: Veja os nomes de todas as nacionalidades; já são 77

O Airbus que fazia o voo 447 da Air France, que saiu do Rio de Janeiro no domingo com destino a Paris levava 228 pessoas- 216 passageiros e 12 tripulantes. O avião está desaparecido desde a madrugada da segunda-feira, 1. A Air France diz que são 58 brasileiros. Nesta manhã, a Agência Nacional de Aviação (Anac), confirmou também que havia 58 brasileiros (57 passageiros e um tripulante) no voo da Air France desaparecido no oceano Atlântico.

Segundo a Air France, viajavam 61 franceses, 26 alemães, nove italianos, seis suíços, cinco libaneses, quatro húngaros, três eslovacos, três noruegueses, três irlandeses, dois americanos, dois espanhóis, dois marroquinos e dois poloneses. Havia também um cidadão de cada um dos seguintes países: África do Sul, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Islândia, Estônia, Gâmbia, Holanda, Filipinas, Romênia, Rússia, Suécia e Turquia. Ainda não há previsão para a divulgação da lista com o nome dos passageiros.

A diretora-geral da Air France no Brasil, Isabelle Birem, informou que a lista com os nomes dos passageiros "será divulgada provavelmente amanhã".

Veja a seguir a relação dos nomes a bordo confirmados até o momento:

Adriana Francisco Siujs, jornalista que trabalhava na assessoria da presidência da Petrobras

Aisling Butler, 26, irlandesa, médica

Agostino Cordioli, empreendedor do ramo da construção civil de Villafranca, da região italiana de Verona Alexander Paulitsch, consultor empresarial, de San Candido, na Itália Angela Cristina de Oliveira Silva, responsável pelo Centro Internacional de Orientação e Defesa da Mulher Estrangeira (Ciods)

Anna Negra, 28 anos, catalã

Andrés Suárez Montes, espanhol, 38 anos, engenheiro

Ana Carolina Rodrigues, brasileira, 28 anos, pesquisadora da ONG Viva Rio

Anne Harris, americana

Antonio Augusto Gueiros, de 46 anos, diretor da Michelin América do Sul

Arthur Coakley, 61, britânico, engenheiro

Bianca Machado Cotta, médica

Brad Clemes, 49, canadense

Carlos Eduardo Macário de Melo, advogado

Clara Mar Amado, aeromoça, argentina. Ela possui dupla nacionalidade e morava em Paris havia vários anos, onde trabalhava para a Air France.

Claudia Degli Esposti, consultora da Agência de Desenvolvimento da Região da Emilia-Romagna (Ervet), de Bolonha, viajou ao estado do Paraná para participar de uma feira do setor têxtil.

Claus-Peter Hellhammer, 28; funcionário da ThyssenKrupp Steel AG

na Alemanha

Christine Badre Schnabl, sueca, 34 anos, , viajava com o filho Philipe, de apenas 5 anos; marido e filha menor viajavam em outro voo por medo de desastres aéreos

Cristine Pieraerts, francesa, funcionária da Michelin França

Deise Possamai, fiscal da Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina

Eduardo César Moreno , gerente da Petrobras no Irã

Enzo Canelletti, da província de Veneza, marido de Cristina de Oliveira Silva

Erich Heine, presidente da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), casado, pai de três filhos

Filho de Rita Szarvas, de 7 anos, cujo nome não foi divulgado

Francisco Eudes Mesquita Valle, marido de Maria de Fátima e pai de Paulo Valle Brito (todos no voo)

Georg Lercher, empreendedor do setor madeireiro, de San Candido, na Itália Georg Martiner, de origem brasileira, de Ortisei, na Itália

Giovanni Batista Lenzi, italiano, membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Gustavo Peretti, funcionário da empresa norueguesa StatoilHydro

Harald Maximillian Winner , iria à Alemanha para providenciar documentos para se casar no Brasil

Hilton Jadir Silveira Souza, 50 anos, era engenheiro da Petrobras

Ivan Lorgeré , francês, físico

Izabela Maria Furtado Kestler , professora do Departamento de Letras Anglo-Germânicas, da Faculdade de Letras, da UFRJ

Jane Deasy, 27, irlandesa, médica

João Marques da Silva Filho, de 67 anos, gerente do Estaleiro Atlântico Sul, em Recife

José Roberto Gomes, 50 anos, professor da PUC-Rio

José Ronnel Amorim , 35 anos, dentista, morava em Londres

Jozsef Gallasz, 44; húngaro, marido de Rita Szarvas

Juliana de Aquino, de 29 anos, cantora

Kristian Berg Andersen, de 37 anos, norueguês, funcionário da StatoilHydro

Laura Rahal

Leonardo Veloso Dardengo, oceanógrafo, 32 anos

Letícia Chem, 36 anos, brasileira, gerente de roaming internacional da operadora Oi

Lucas Gagliano Jucá, brasileiro, tripulante

Luciana Sebá, psicóloga, neta de Roched Sebá, ex-diretor do Instituto Vital Brazil (viajou com o marido, o empresário Paulo Brito Valle)

Luigi Zortea , prefeito da pequena cidade de Canal San Bovo, situada na província de Trento. Ele também é membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Luís Cláudio Monlevade, de 48 anos, gerente de Qualidade da empresa Saint-Gobain Canalização

Luiz Roberto Anastácio , brasileiro, 50 anos, presidente da Michelin América do Sul

Marcela Marques Pellizzon, 29 anos, funcionária de uma empresa Norueguesa, estava no Rio a serviço.

Marcelo Parente, brasileiro, 38 anos, chefe de gabinete do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes.

Esposa de Parente - cujo nome ainda não foi divulgado - também estava no voo

Márcia Moscon de Faria, funcionária da Vara da Infância, Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; ela e duas amigas iam passar férias em Paris

Marco Mendonça, diretor da área de manganês e ligas da Companhia Vale, tinha dois filhos

Maria de Fátima Valle, arquiteta e mãe de Paulo Valle Brito (ambos no voo)

Mateus Antunes, filho de Patrícia e Octavio Antunes

Michael Harris, americano, geólogo

Nelson Marinho Filho , 40 anos mecânico de engrenagem seguia para Angola e faria uma escala em Paris

Octávio Augusto Antunes, professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Olivier Guillot Noel, francês, especialista em Ciência dos Materiais

Pablo Gabriel Dreyfus, argentino radicado no Brasil, 38 anos, pesquisador da ONG Viva Rio

Patrícia Nazareth Ceva Antunes , esposa do professor Octavio Augusto Ceva Antunes, da UFRJ

Paulo Valle Brito, empresário e marido de Luciana Sebá (pai e mãe também estavam no voo)

Pedro Luiz de Orleans e Bragança, brasileiro, 26 anos, quarto na linha sucessória do trono do Brasil

Philipe, filho de Christine, de 5 anos,viajava com a mãe; pai e irmã estavam em outro voo

Rino Zandonai, membro da associação italiana de imigrantes Trentini nel Mondo

Rita Szarvas, húngara, terapeuta de um centro para crianças com problemas motores em Budapeste.

Roberto Corrêa Chem, 65 anos, diretor do Banco de Peles e do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Porto Alegre,brasileiro

Sandrine Artiguenave, 34; francesa

Stephane Artiguenave, 35 anos, francês, vendedor da CGED

Silvio Barbato, brasileiro, ex-diretor musical da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e da orquestra do Teatro Nacional Claudio Santoro, de Brasília

Simone Giacomo dos Santos Elias, brasileira, funcionária da Vara da Infância, Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça do Rio; ela e duas amigas iam passar férias em Paris

Sônia Maria Esteves Amorim, funcionária da Vara da Infância, Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; ela e duas amigas iam passar férias em Paris

Valnilza Betler, 44 anos, casada com um alemão e moradora de Munique

Vera Chem, brasileira, 63 anos, psicóloga

Zoran Markovic, 45, croata

Texto atualizado às 18h18