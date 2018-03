Voo atrasa mais de cinco horas e passageiros se revoltam

SÃO PAULO - Um problema com a tripulação da Gol atrasou em mais de cinco horas um voo que deveria partir às 11h de São Paulo com destino a Vitória (ES). O voo 1664 só decolou do aeroporto de Guarulhos as 16h50 deste sábado, informou a Gol.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), os passageiros se revoltaram diante do atraso e houve bate-boca com a tripulação da companhia aérea.

Em comunicado, a Gol disse que precisou fazer ajustes em sua malha (de tripulantes), depois que aeroportos como o de Confins, em Belo Horizonte (MG) e o de Campo Grande (MS) suspenderam temporariamente suas operações por causa de fortes chuvas. O escritório central da Infraero não foi localizado para confirmar ou não essas suspensões de operações. A nota da companhia ainda diz que aeronautas reservas foram acionados.

A ANAC disse que vai investigar o que houve com a tripulação da Gol e se a companhia prestou assistência aos passageiros durante as mais de cinco horas de atraso.