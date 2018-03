Voo da Air France detido no Recife por ameaça de bomba parte esta noite

O voo 443 da Air France, que fez um pouso no Aeroporto Internacional do Recife na noite de sábado, depois de receber uma ameaça de bomba, deve decolar rumo a Paris às 20h10 deste domingo.

Ao partir do Recife, o voo assume um novo número, 419.

O voo AF443 havia partido do Rio de Janeiro com destino a Paris no sábado, mas pousou no Recife após o aeroporto carioca Tom Jobim ter recebido uma ligação anônima com a ameaça.

"Foram finalizados os trabalhos da Polícia Federal na inspeção das bagagens dos passageiros do voo 443 da Air France e não foi encontrado nenhum tipo de artefato explosivo", informou a Infraero em comunicado divulgado na tarde de domingo.

A aeronave havia pousado no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes-Gilberto Freyre às 19h53 de sábado, e foi então posicionado em uma área afastada da pista para o desembarque dos ocupantes.

"A Air France confirma que a tripulação foi informada a bordo da ameaça de uma possível presença de um explosivo", informou um porta-voz da companhia aérea.

Mais tarde, a companhia divulgou nota em que comentou a ameaça.

"Já em voo, (o avião) foi informado pela Central de Operações do Aeroporto Internacional Tom Jobim sobre ameaça de bomba a bordo. O aeroporto recebeu uma ligação anônima com a ameaça e avisou imediatamente a Air France", afirmou a empresa.