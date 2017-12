Voo da AirAsia com 162 pessoas desaparece no sudeste da Ásia A Força Aérea da Indonésia está à procura de um avião da AirAsia com 162 pessoas que desapareceu neste domingo, depois que os pilotos pediram para mudar de rumo para evitar o mau tempo durante um voo que saiu da cidade indonésia de Surabaya para Cingapura.