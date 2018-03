Voo da Delta Airlines para os EUA retorna ao Rio após pane em radar

SÃO PAULO - Um voo da Delta Airlines que partiu do Rio de Janeiro com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, foi obrigado a retornar ao Aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador, na madrugada desta segunda-feira, 4, por causa de uma pane no radar meteorológico da aeronave.

Segundo informações da Infraero, o avião decolou do Aeroporto Tom Jobim às 21h36 de domingo, 3, e posou no mesmo local à 0h36 de segunda-feira, após dar meia-volta quando sobrevoava Brasília, no Distrito Federal. Passageiros relataram à Infraero que a aeronave teve que despejar combustível no mar antes de retornar ao Rio.

Os passageiros foram acomodados em hotéis pela Delta Airlines e um novo voo para Atlanta deve decolar às 12 horas desta segunda-feira. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a Delta Airlines.