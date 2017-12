Vôo da Ocean Air faz pouso forçado por problema na turbina

Passageiros do vôo 9329 da Ocean Air são aguardados nesse momento por parentes e amigos no Aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão). A aeronave, que saiu às 16h40 de Recife teve um problema na turbina e precisou fazer um pouso em Ilhéus, na Bahia. Segundo relatos de passageiros a parentes, o avião sobrevoou por uma hora a região para gastar combustível. Apesar do incidente, os aeroportos do Rio operaram normalmente nesta manhã. No Santos Dumont, que concentra os vôos da ponte aérea Rio-São Paulo, foram registrados três atrasos superiores à uma hora. No Galeão, foram registrados quatro atrasos. A Infraero ainda não divulgou o balanço oficial do número de atrasos e cancelamentos nas operações programadas.