Vôo vindo de Madri para SP teve de voltar duas horas depois

A TAM informou há pouco, por meio de sua assessoria de imprensa, que a aeronave que foi obrigada a retornar neste sábado, 9 ao Aeroporto Internacional de Barajas, em Madri, pouco depois de decolar com destino a São Paulo, teve problemas em um dos pilotos automáticos, que ficou inoperante. A viagem do Airbus A330, vôo 8065, precisou ser interrompida e os 192 passageiros desembarcaram normalmente na capital espanhola, sendo acomodados pela empresa em hotéis. Eles devem partir novamente para o Brasil na manhã deste domingo, 10, informou a TAM. A aeronave com problemas tinha deixado Madri às 10h33 deste sábado (horário de Brasília), mas retornou logo depois, quando constatado o problema técnico.