Vôos da Aerolíneas continuam com atrasos de mais de uma hora

A maioria dos vôos da empresa Aerolíneas Argentinas, com destino ao Brasil, partindo do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, ou do Brasil para a capital argentina nos aeroportos do Rio e São Paulo, apresentava atrasos neste domingo, 27, segundo o site da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, a Infraero registrava atrasos de mais de uma hora nos vôos 1242, 1248 e 1244, que deveria ter chegado ao destino às 18h55, mas estava com pouso previsto apenas para as 20h35. Já o vôo 1262, com horário para pousar às 21h55 ainda não apresentava atrasos. Entre as três decolagens previstas até a meia-noite deste domingo para Buenos Aires, partindo de Cumbica, estão o vôo 1243, que deveria ter chegado às 13h35, mas pousou às 14h46, o vôo 1249, com horário marcado para as 17h55 e previsão de chegar às 19 horas, e o vôo 1245, com hora marcada para pouso às 19h45 e previsão de desembarque às 21h20. No aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, dois vôos, o de chegada número 1256, e o de decolagem número 1257, foram cancelados. Já os vôos 1958, com chegada prevista às 18h45 ainda não havia pousado, segundo a Infraero. A chegada do vôo 1252, prevista para as 21h50, também não apresentava confirmação de horário. As viagens para Buenos Aires a partir do Rio também apresentavam problemas. O vôo 1951, com horário previsto para decolar às 19h30, foi alterado para as 20h30 e o vôo 1959, com previsão de decolar às 19h45, já apresentava chamada dos passageiros, segundo a Infraero. Piores casos Já no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), o site da Infraero mostrou dois vôos atrasados da companhia argentina. O vôo 1220, que tem como origem a capital argentina, deveria pousar no aeroporto gaúcho às 16h45 deste domingo, mas foi confirmado para as 21h30. Já o vôo 2962, que também vem de Buenos Aires, estava previsto para chegar a Porto Alegre às 19h20, mas, segundo a Infraero, deve pousar às 3 horas. De acordo com o site da estatal, o vôo que deveria sair às 17h15 de Porto Alegre, com destino à capital argentina, só sairá às 22 horas deste domingo. Outro previsto inicialmente para as 20h30, só decolará do aeroporto gaúcho, segundo o site da Infraero, às 3h30.