Vôos da TAM fazem pouso forçado após colisão com aves Dois aviões da TAM fizeram pouso de amergência neste domingo, 28, após colidirem com pássaros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com informações da Agência Nacional de Avição Civil (Anac), o primeiro caso ocorreu às 11h57 quando a aeronave A320 da TAM decolou do Aeroporto de Londrina, no Paraná, com destino a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Após o incidente, a aeronave retornou a Londrina e pousou com segurança às 12h05. De acordo com a companhia aérea, os 56 passageiros seguiram viagem no vôo 3762, previsto para partir às 14h20. Outro caso foi por volta das 14 horas quando o avião do mesmo modelo A320, matrícula PR-MAR, colidiu com uma ave em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A aeronave, que fazia a rota Brasília - Porto Alegre - Argentina, pousou com segurança no Aeroporto Internacional Salgado Filho e foi substituída por outro A320, matrícula PR-MBB. O vôo 8020, com destino a Ezeiza, na Argentina, decolou à 15h25 da capital gaúcha, registrando um atraso de 55 minutos. De acordo com a companhia aérea, seguiram viagem 141 passageiros, sendo que 90 embarcaram em Porto Alegre. Os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção da Aeronáutica (CENIPA), irão investigar os dois incidentes.