Vôos da Vasp em Congonhas estão sendo remarcados Diversos vôos da Vasp que deveriam decolar esta manhã do Aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo, estão sendo remarcados. Os vôos foram transferidos para logo mais, à noite, com saída prevista para o Aeroporto Internacional de São Paulo em Cumbica, em Guarulhos. Os passageiros que deveriam ter embarcado agora cedo foram encaminhados para um hotel. Apesar disso, não há registro de tumulto no saguão do aeroporto. Ontem, o Departamento de Aviação Civil (DAC) proibiu a utilização de seis aeronaves Boeing 737-200 da Vasp por medida de segurança.