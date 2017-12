Voos do Brasil para os EUA são cancelados por causa de nevasca

SÃO PAULO - Passageiros brasileiros com destino à Costa Leste dos Estados Unidos estão sendo afetados pela nevasca que atinge a região. As companhias aéreas que saem do Brasil com destino a Nova York cancelaram a maioria dos voos e pedem aos clientes que entrem nos sites para remarcar voos. Os aeroportos prejudicados são o de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e o do Galeão, no Rio.