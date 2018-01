Vôos têm atrasos e cancelamentos normais, diz Infraero O movimento de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Tom Jobim esteve normal até o meio desta tarde de domingo, segundo o serviço de informações da Infraero. As partidas tiveram atrasos pequenos e algumas foram até adiantadas, como o vôo da Gol com destino a Brasília, que sairia com 10 minutos de antecipação, às 15h50. Até por volta das 15h30, havia 12 vôos cancelados e outros sete estavam atrasados. O maior atraso era de um vôo da Pluna, com destino a Montevidéo, que deveria decolar às 18h50, mas estava marcado para as 15h05. Os aeroportos de São Paulo também tinham atrasos pequenos e alguns cancelamentos. Em Congonhas, sete vôos foram cancelados e, desses, seis tinham como destino o Rio de Janeiro. O outro iria para Florianópolis. Em Guarulhos, três vôos que partiriam após as 14h45 estavam atrasados às 15h30, e seis foram cancelados. Ainda segundo a estatal, o aeroporto estava operando sem restrições e a situação era tranqüila. A espera, considerada normal, era provocada pelas próprias companhias aéreas, por manutenção nas aeronaves ou por vôos que já chegavam ao aeroporto depois do previsto.