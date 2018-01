Votação para prefeitos de 7 municípios ocorre sem incidentes

A votação segue tranquila nos sete municípios brasileiros onde ocorrem, hoje, eleições suplementares para a escolha do prefeito e vice-prefeito para o quadriênio 2009-2012. Em Patu (RN), de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado, 30% do eleitorado já havia comparecido às urnas nas primeiras horas de votação. A cidade possui 7.875 eleitores e 26 sessões eleitorais. O presidente do TRE/RN, desembargador Expedito Ferreira de Souza, confirmou a presença de tropas da Polícia Militar em todos os locais de votação do Estado para garantir a tranquilidade dos eleitores na hora do voto e da apuração. O pleito ocorre, também, nos municípios de Amarante do Maranhão (MA), Bacabeira (MA), Centro Novo do Maranhão (MA), Vila Nova dos Martírios (MA), Braço do Norte (SC) e Amajari (RR). O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o envio de força federal para os municípios maranhenses de Centro Novo do Maranhão e Amarante do Maranhão. As eleições suplementares nesses municípios foram marcadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, depois que os candidatos vitoriosos em todas essas cidades tiveram seus registros negados em definitivo pelo TSE. Desde outubro, dez cidades brasileiras já realizaram eleições suplementares referentes ao pleito de 2008 - oito em 2009 e duas ainda em 2008. Além dos sete municípios que realizam eleições neste domingo, outros 14 estão com eleições confirmadas e previstas para serem realizadas até o final do mês de março.