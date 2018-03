'Vox trabalha para o PT', diz Sérgio Guerra

Guerra fez as declarações no dia em que levantamento do instituto mostrou ampliação da vantagem da candidata do PT, Dilma Rousseff, em relação a José Serra (PSDB). Segundo a pesquisa, a petista tem agora 51% das intenções de voto contra 39% do tucano - na anterior, Dilma tinha 48% contra 40% de Serra.

"Isso foi uma safadeza de um instituto de pesquisa que trabalha para o PT", declarou Guerra, em referência ao fato de o instituto também fazer pesquisas para a campanha de Dilma. Procurada pelo Estado, a assessoria do Vox Populi disse que não comentaria as declarações.

Tucanos questionam as pesquisas do instituto desde o primeiro turno. Destacam que os números do Vox Populi antes do primeiro turno apontavam Dilma com 55% dos votos, mas a petista teve 46% nas urnas.

O coordenador da campanha do PSDB aproveitou para atacar o presidente do Vox Populi. "Marcos Coimbra não vai eleger o presidente da República, ele não é o povo", afirmou.

Integrantes da campanha do PSDB dizem que os levantamentos internos do partido mostram números bem diferentes na disputa entre Dilma e Serra.