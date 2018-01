Vulcão entra em erupção e Colômbia decreta alerta máximo O vulcão Galeras, no sul da Colômbia, entrou em erupção na noite de sábado mas não havia informações sobre vítimas ou danos materiais. Ainda assim, as autoridades foram obrigadas a decretar alerta máximo nos arredores da montanha. O alerta foi emitido por volta das 21h10 (horário de Brasília) provocando a movimentação dos organismos de emergência da pacata cidade de Pasto, capital do departamento de Narino. "O observatório sismológico e vulcanológico de Pasto informa que foi registrada uma erupção do vulcão Galeras de caráter explosivo", afirmou o Instituto Colombiano de Geologia e Mineração (Ingeominas) em comunicado. O coordenador de emergências de Pasto, Darío Gómez, disse que foram ouvidas explosões, mas não havia notícias de vítimas nos arredores da montanha, onde vivem cerca de 7 mil pessoas. "Pedimos calma e neste momento estamos avaliando a situação", disse Gómez. (Reportagem de Javier Mozzo Pena)