Washington Luís está liberada A pista sentido bairro da Avenida Washington Luís, interditada desde o acidente que matou 199 pessoas, foi liberada pouco antes das 18 horas de ontem. Hoje, a Defesa Civil começa a avaliar a desinterdição de 22 imóveis no entorno da área onde funcionava a TAM Express. Três edículas de residências do entorno foram derrubadas pouco antes da implosão porque corriam o risco de ruir. O aeroporto de Congonhas ficou paralisado das 15h10 às 16 horas por causa dos trabalhos e, no fim da tarde de ontem, acumulava 50 vôos cancelados - de um total de 120 - e quatro atrasos. A Infraero, porém, negava que os números tivessem relação com a implosão. Segundo os responsáveis pela demolição, serão necessários 1.800 caminhões para retirar 18 mil toneladas de entulho que ficaram no local. O coordenador-geral da Defesa Civil, Jair Paca de Lima, contou que elas deverão ser levadas para análises na área da TAM em São Carlos.