Webjet promete voltar a operar normalmente nesta sexta-feira

SÃO PAULO - A Webjet informou no início da noite desta quinta-feira, 30, que volta a operar com 100% de sua capacidade nesta sexta-feira, 1º, conforme compromisso assumido junto à Anac, Infraero, bem como à população em geral.

Em nota, a companhia esclareceu que a situação nos aeroportos nesta quinta foi de tranquilidade, com movimentação normal dos passageiros nos balcões da empresa, a exemplo do que ocorreu na terça e na quarta-feira.

A Webjet também reforçou que os cancelamentos desta quinta aconteceram de forma programada ao longo do mês de setembro, o que permitiu que todos os passageiros fossem devidamente informados e reacomodados em outros voos da própria empresa ou realocados para outras companhias aéreas.

A decisão da Webjet em cancelar de forma planejada esses voos permitiu que a situação dos passageiros nos aeroportos durante todo o dia fosse de tranquilidade.

Por meio do seu call center, a empresa já havia entrado em contato com os passageiros informando-os sobre os cancelamentos. Aqueles que não conseguiram ser contatados foram recebidos por funcionários da empresa nos aeroportos e orientados sobre os novos horários de seus voos.

Ainda segundo a nota, "o compromisso de que a situação estará plenamente normalizada amanhã, sexta-feira, deve-se ao fato de que, com a mudança de mês, a empresa pode novamente contar com todas as suas equipes de tripulantes, bem como com novas equipes que estavam em treinamento e que começarão a voar em outubro".