Weslian diz que vai trabalhar para tucano Candidata ao governo do DF pelo PSC, Weslian Roriz participou do encontro de aliados do presidenciável José Serra, em Brasília. A candidata - que substituiu o marido, Joaquim Roriz, barrado pela Ficha Limpa - disse que fará campanha para o tucano. Minimizou, porém, a importância de Serra em seu palanque. "Se ele tiver tempo, pode vir. Se não tiver tempo, não vou me preocupar. Os votos dele vão todos para mim", disse Weslian.