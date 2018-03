Weslian vai a debate e repete gafes do 1º turno

A candidata do PSC ao Palácio do Buriti, Weslian Roriz, enfim apareceu a um dos debates programados na reta final de campanha para o segundo turno ao governo do Distrito Federal, na noite de anteontem. A exemplo do que ocorreu no primeiro turno, a ex-primeira dama exaltou a gestão do marido, Joaquim Roriz, recorreu a dados anotados em papéis e voltou a cometer gafes no programa da TV Globo.

Foi o primeiro debate do qual Weslian concordou em participar no segundo turno contra o candidato Agnelo Queiroz (PT), que lidera a corrida eleitoral com 28 pontos de vantagem, segundo a última pesquisa Ibope. O petista está com 55%, ante 32% de sua adversária.

Quando o tema sorteado foi "corrupção", a candidata indagou Agnelo sobre a sua chapa, que reúne deputados acusados de envolvimento no "mensalão do DEM". O petista respondeu que seus aliados são "ficha-limpa"e voltou a defender o vice na coligação, Tadeu Filippelli (PMDB), ex-aliado de Roriz.

No bloco seguinte, o petista questionou Weslian sobre depoimentos exibidos pelo programa do PSC, em que pessoas o acusam de envolvimento em desvios de recursos durante sua passagem pelo Ministério do Esporte. "Doutor Agnelo, quero ser franca com o senhor, as verdades que são ditas, não fica escondida de ninguém, se aconteceu e mostrou, é porque existe, ninguém vai pra TV contar o que não existe", afirmou a ex-primeira dama.

Agnelo rebateu o comentário, dizendo que as denúncias são "mentirosas, sórdidas", feitas por pessoas com "ficha policial". "A coisa melhor que tem é a gente não ter nada o que acusar... a gente, é lógico", devolveu Weslian, na tréplica. Em outro momento, ela cometeu gafes, como chamar o petista de "nosso candidato" e "governador".

Weslian também usou o tempo para defender a gestão de seu marido à frente do Palácio do Buriti. "No governo de Joaquim, fizemos programas, pretendo investir mais nesses projetos", disse, ao comentar iniciativas de segurança pública. Ao falar de transporte público, afirmou: "Meu marido construiu o metrô, meu marido fez muita coisa boa nesse governo. Fique seguro que eu sei como é que as pessoas andam na cidade."

Saúde. Weslian também prometeu trabalhar para que a saúde no DF volte a ser "primeiro mundo. "Que nem no governo do meu marido", completou a candidata do PSC. O petista disse que vai assumir a Secretaria de Saúde e criticou uma das principais vitrines de campanha da adversária, a Cidade da Saúde, que funcionaria como um complexo hospitalar de atendimento à população. "A população precisa saúde em todas as cidades, e não da Cidade da Saúde", alfinetou.

Weslian foi catapultada à disputa ao governo do Distrito Federal nove dias antes do primeiro turno. Virou cabeça de chapa após o impasse no Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à vigência da Lei da Ficha Limpa, que barrou Joaquim Roriz.