Xuxa choca Hebe Por essa nem Laura Muller - aquela gracinha de sexóloga do Altas Horas - esperava: Xuxa Meneghel disse no programa de Serginho Groisman que tem orgasmos múltiplos e, para não perder a viagem, perguntou a quem entende do assunto: "É normal?" Não deve ser nada assim tão extraordinário para alguém que já pegou um duende embaixo da cama - outra revelação da apresentadora no horário reservado para "vida inteligente na madrugada". Me pergunto o que leva uma pessoa que sofre horrores com o assédio da imprensa a dizer na televisão que dorme sem calcinha, com temperatura ambiente a 9°C "porque meu corpo é muito quente". Não sei se foi por isso que o apartamento dela pegou fogo no fim do ano passado com o pobre Luciano Szafir dentro, mas, a julgar pelo que mostrou no Altas Horas, Xuxa entrou pra valer na briga pelo Troféu Evasão de Privacidade 2009. A própria Hebe Camargo, que não é nenhuma santa, deve estar chocada com a colega. TECNOLOGIA Milton Nascimento ganhou perfil no MySpace. Começa assim! Já, já vai estar também no Twitter e cheio de dúvidas entre smartphone e netbook. Repara só! É mais um caso perdido de inclusão digital. NOMENCLATURA Será que alguém ainda duvida que Agripino Maia é um probo total? O problema talvez seja que a maioria dos brasileiros não sabe o que é isso ou quem é ele! Tá ligado? Não será surpresa para ninguém no Rio se os traficantes da Rocinha cismarem amanhã de invadir o México para tomar as bocas do cartel de Tijuana. Peralá! A Itália condenou nesta semana a 10 anos de cadeia o piloto que rezou quando podia ter tomado outras providências para evitar a queda de um bimotor na costa da Sicília. É o avesso da excomunhão! Já basta o resto Os não-fumantes estão felizes da vida: a Justiça decidiu poupar todos os brasileiros de uma nova série de propaganda antitabagista com imagens ainda mais chocantes que as usuais. Tipo um feto abortado, um tórax aberto em necropsia, daí pra baixo. Ninguém merece! Custa perdoar? A troco de que Delúbio Soares desistiria de reingressar no PT? O pessoal do partido deveria pensar nisso, né não?! De acordo Maradona teve, enfim, de concordar com Pelé depois que chegou à Argentina notícia do Rei afirmando categoricamente que Neymar pode ser melhor até que ele mesmo. "Mucho mejor!" - endossou Dom Diego. Ô, raça! Antes mesmo de vencida a etapa da Costa Rica, o seleto grupo de 50 convidados para as celebrações do casamento de Gisele Bündchen com seu quarterback Tom Brady já vive a expectativa de saber onde será a festa seguinte. Não querem, a rigor, mais nada na vida!