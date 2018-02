Zeca do PT aposta em ator da Globo para tentar levar eleição ao segundo turno O ex-governador de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, está gastando as últimas cartas para que a corrida ao governo do Estado seja decidida no 2.º turno das eleições. Hoje, o ator global José Abreu (foto)- que interpretou o sacerdote Pandit na novela Caminho das Índias, no ano passado - vai puxar uma caminhada pelas ruas centrais de Campo Grande ao lado de Zeca do PT. Segundo a assessoria do candidato, o evento deverá ter a participação de pelo menos 10 mil pessoas. A expectativa é de que até o dia 26 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe de mais um comício pró Zeca em Campo Grande. O esforço concentrado é motivado pelos resultados de todas as pesquisas de opinião pública realizadas até agora, que mostram a preferência do eleitor pela reeleição do governador André Puccinelli (PMDB). A última pesquisa Ibope indica que ele venceria no 1.º turno com 52% das intenções de votos.