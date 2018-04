Zelador confessa que matou e escondeu ossos de estudantes no PR

SÃO PAULO - O zelador Raimundo Gregório da Silva confessou nesta quinta-feira, 19, que matou e escondeu os ossos de duas jovens em Campo Mourão, no noroeste do Paraná. Ontem, a polícia encontrou nova ossada no forro da escola onde Silva trabalhava. O zelador foi preso ontem na casa de um filho dele em Sarandi, a 90 quilômetros de Campo Mourão, onde aconteceram os crimes. De acordo com a polícia, ele não ofereceu resistência à prisão.

Na última sexta-feira, 13, policiais de Campo Mourão, no Paraná, encontraram duas ossadas no Colégio Estadual Vinícius de Morais. As ossadas são, supostamente, de duas estudantes do colégio que estão desaparecidas. Uma, de 16 anos, desapareceu em agosto de 2008, a outra, de 21 anos, em janeiro deste ano. Silva disse à polícia que a ossada encontrada ontem pertence às mesmas vítimas.

Na época do desaparecimento, a adolescente, que cursava a 8ºsérie, informou a avó que viajaria com Silva. O zelador contou à família da menina que ela havia fugido com o namorado. E foi indiciado por subtração de incapaz.

A polícia encerrou as investigações, por conta de mensagens de celular supostamente enviadas pela menina à família. Porém, o inquérito foi reaberto pelo delegado José Aparecido Jacovós, que encontrou pontos obscuros e chamou o zelador para depor novamente. Silva permanece preso na 16ª Subdivisão da Polícia até a conclusão do inquérito policial.

Horas depois do depoimento, a família da jovem voltou a receber mensagens de celular, dizendo que ela estava vivendo na Itália e pedindo que a queixa contra Silva fosse retirada. A polícia verificou que as mensagens partiam de um telefone do Paraná.