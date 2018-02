Zona Azul no Parque do Ibirapuera começa na segunda-feira A Zona Azul especial no Parque do Ibirapuera já começa a tomar forma. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) iniciou a sinalização, que vai informar aos motoristas sobre a cobrança, a partir da próxima segunda-feira, 26. Cerca de 70 placas estão sendo colocadas nas áreas de estacionamento próximas aos portões 2 e 3. As informações sobre a obrigatoriedade do uso do cartão estão cobertas por um saco preto, a ser retirado no dia 26. Das quase mil vagas do parque, 600 entrarão na Zona Azul, sendo 504 destinadas a veículos comuns; 24 para deficientes físicos e 72 para motos. Os motociclistas terão uma área exclusiva para estacionar e não precisarão pagar pela vaga. O sistema, que funcionará em caráter experimental por seis meses, cobrará, por duas horas, R$ 1,80, metade do valor cobrado nas ruas da capital. A fiscalização será feita de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 20 horas, e nos finais de semana, das 8 horas às 18 horas. A multa para quem não comprar o talão será de R$ 53,20 e começa a valer já na segunda-feira. O tempo máximo de permanência na vaga é de quatro horas. A venda dos talões será feita em dois pontos fixos: na entrada do estacionamento do portão 3 e na passagem que leva ao bolsão do Museu de Arte Moderna (MAM). Além dos pontos fixos, quatro funcionários contratados pela CET vão circular pelo parque vendendo talões.