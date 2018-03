Zona Azul pela manhã será instalada na segunda-feira na Rua Turiaçu Os trechos de estacionamento liberado da Avenida Antártica e da Rua Turiaçu, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, vão virar Zona Azul a partir de segunda-feira, no período da manhã. Nessas e em outras seis ruas da região, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai criar 226 vagas regulamentadas. O estacionamento rotativo também será adotado nas Ruas Barão de Tefé, Embaixador Leão Veloso, Teixeira e Souza, Higino Pelegrini, Padre Antônio Tomás e Mario Sette, todas na zona oeste. A Zona Azul vai funcionar de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. A medida na Turiaçu foi antecipada pelo Estado há duas semanas, quando os comerciantes da rua demonstraram insatisfação com as mudanças. A principal reclamação era a dificuldade para descarregar mercadorias na frente das lojas. Há um mês a Secretaria Municipal de Transportes vem anunciando uma série de mudanças no sistema de Zona Azul, com ampliação de estacionamento regulamentado e corte de vagas em algumas ruas. Em maio, houve alterações na região do Itaim-Bibi e da Vila Olímpia, na zona sul. Além disso, a CET anunciou recentemente o reajuste de 67% no valor da folha de Zona Azul , de R$ 1,80 para R$ 3. A nova tarifa começa a valer em julho, depois de oito anos sem reajustes. Em setembro de 2008, a Prefeitura já havia anunciado um pacote com novas regras de estacionamento para Jardins, Pinheiros, Moema e para a própria Vila Olímpia, com a intenção de liberar algumas faixas de vias e desafogar o trânsito. Atualmente, há cerca de 33 mil vagas de Zona Azul na cidade, a maioria delas no centro expandido. A venda dos talões é feita em 3,7 mil pontos da capital paulista.