Zona Norte de SP é afetada por falha no sistema de Itaipu

João Paulo Carvalho, do estadão.com.br

A Eletropaulo informou nesta sexta-feira, 2, que sua rede foi afetada pelo apagão ocasionado por uma falha no sistema de transmissão da energia de Itaipu ocorrida à tarde.

A Eletropaulo afirmou que as ruas Alfredo Pujol e a Avenida Luis Dumont Villares, na zona norte da cidade, foram afetadas pelo apagão, por volta das 16 horas. Segundo a empresa, o problema durou 16 minutos. A Zona Leste da capital, na região de São Mateus, também foi afetada. Segundo a Eletropaulo, a região ficou quatro minutos sem luz.

A empresa disse ainda que as regiões de Juquitiba, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, Taboão da serra e parte de Cotia tiveram interrupção de energia durante aproximadamente um minuto. As regiões de Americanópolis, Diadema e Jardim Cupecê ficaram 20 minutos com falta de energia.

A empresa EDP Bandeirante disse que houve falha na distribuição apenas no leste de Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 16h. A empresa afirmou que o sistema foi normalizado por volta das 19h.

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) informou que nas regiões atendida por suas distribuidoras, 147 mil clientes foram afetados, entre 16h e 17h, nas cidades de Santos, Sorocaba, Jundiaí, Araçatuba, Americana, Praia Grande, São Vicente, Mococa, Pedreira, Itaí e Agudos, no estado de São Paulo.