Zona norte e sul do Rio de Janeiro ficaram sem energia elétrica na manhã desta quinta

São Paulo, 17 - Uma máquina retroescavadeira atingiu um cabo de energia na manhã desta quinta-feira, 17, e deixou mais de 11 bairros da zona norte e sul do Rio de Janeiro sem energia.

Por volta das 12h30, segundo a empresa responsável pela distribuição de energia a 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, a situação estava normalizada. A falha interrompeu o fornecimento de energia os bairros do Leblon, Copacabana, Ipanema, Leme, Jardim Botânico, Lagoa, Botafogo, Urca, Rio Comprido, Tijuca, Andaraí e Grajaú, localizados entre a zona norte e a zona sul do Rio.

A pedido do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve o desligamento de linhas de transmissão de energia elétrica em uma subestação de Furnas. Ainda segundo a Light, uma máquina retroescavadeira, utilizada em uma obra da empresa, causou o problema ao atingir um cabo de energia.