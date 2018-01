Zona norte teve 8 chacinas em 9 meses, com 34 mortes A periferia da zona norte liderou o ranking de chacinas da capital em 2007. Das 11 registradas até setembro passado, 8 ocorreram na região, com saldo de 26 mortos. Só duas foram solucionadas, ambas com envolvimento de PMs. Dois estão detidos, à espera de julgamento. Nas demais regiões, foram 11 mortos. A forma de agir dos assassinos era quase sempre a mesma. Homens de capacetes escuros surgiam de madrugada em motos e usavam pistolas calibre 40, arma padrão da polícia. Em janeiro de 2007, no Jardim Brasil, 4 pessoas foram assassinadas. A polícia prendeu um soldado. Em maio, 6 jovens foram mortos no Jaraguá. Um cabo da PM envolvido no crime foi preso. Em outros casos investigados, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) obtiveram indícios de que havia a participação de policiais militares nos crimes. Um deles envolvia suspeitas contra integrantes da Força Tática do 18º Batalhão da PM e de integrantes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). O crime aconteceu em 1º de fevereiro de 2007, no Jardim Elisa Maria. Quatro homens, que chegaram em um Palio, dominaram sete jovens, mandaram-nos virar de costas e atiraram - só um sobreviveu.