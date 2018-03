Zona norte vai ganhar metrô leve

A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos anunciou ontem mudanças nos traçados do projeto para expansão das redes do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As principais são nas futuras Linhas 17-Ouro e 16-Prata do Metrô - respectivamente nas zonas sul e norte da cidade de São Paulo. Além disso, foi decidido que a Linha Prata será operada como metrô leve. O projeto para a Linha 16-Prata previa a construção de metrô pesado para aquela região. Segundo a secretaria, a mudança foi decidida levando em conta a demanda existente e os custos da operação. A zona norte já tem a Linha 1-Azul e terá a Linha 6-Laranja. Desse modo, estima-se que a demanda será dividida e, por isso, se optou por operar como metrô leve na região. O traçado da Linha 16-Prata ainda não havia sido definido, mas, a princípio, essa seria um braço da futura Linha 6 -Laranja, que vai de São Joaquim (zona sul) à Brasilândia (zona norte). As duas linhas comporiam o o formato da letra Y com um ponto de encontro na região da Freguesia do Ó. O traçado definitivo prevê que a Linha 16-Prata comece na Estação Lapa - interligada com a CPTM - e siga até a futura Cachoeirinha, na zona norte. Serão 8,3 quilômetros de percurso com dez estações. O encontro com a Linha 6-Laranja ainda está mantido, mas agora será na região do bairro Santa Marina. O trajeto da Linha 16-Prata passará por bairros da região como Nossa Senhora do Ó, Vila Dionísia e Jardim Primavera. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos afirma que o projeto funcional será concluído até o fim do ano, mas ainda não há previsão para o início das obras. ZONA SUL Outra mudança de traçado aconteceu na futura Linha 17-Ouro do Metrô. O principal percurso da linha seria entre a Estação Jabaquara da Linha Azul e o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Esse trecho, no entanto, será menor, pois começará na Estação São Judas, também na Linha Azul. Esse percurso terá 3,8 km e deve ser concluído até o final do próximo ano. Já estava definido que a linha também iria operar como metrô leve. A Linha 17-Ouro então vai continuar até a região do Morumbi, quando se interligará com a estação de mesmo nome da CPTM. O percurso total terá 22 km e deve ficar pronto até o fim de 2013. O percurso será pelas regiões do Brooklin, Moema, Ibirapuera e das Avenidas Roberto Marinho e Chucri Zaidan. A secretaria informou que passou a denominar o trecho entre Ticoatira e Cidades Tiradentes de Linha 15-Branca, para demarcar que não pertence mais ao Expresso Tiradentes.