Zona oeste de SP vai ficar sem água na sexta-feira A Sabesp vai realizar na sexta-feira, 03, a manutenção na Estação Elevatória de Água Jardim América, na zona oeste de São Paulo. No local, a empresa vai fazer a reinstalação de uma bomba, o que obrigará a Sabesp a interromper o fornecimento de água das 8h às 18h. Os bairros atingidos pelo corte no abastecimento são Campos Escolástica, Bairro Urbanizadora, Sumaré, Sumarezinho e Vila Madalena. A Sabesp pede aos moradores dessas áreas que evitem o desperdício no consumo de água. A situação deverá ser normalizada de forma gradual, após o término dos serviços. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195, que funciona durante 24 horas e tem ligação gratuita.