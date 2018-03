Zona sul do Rio fica sem luz pela segunda vez em 24 horas

Os cerca de 12 mil moradores de parte dos bairros do Leblon, Ipanema e Lagoa, na zona sul do Rio, voltaram a sofrer com o corte no fornecimento de energia na madrugada desta terça-feira, 24.

Segundo a Light - empresa responsável pela distribuição de energia na capital fluminense - técnicos detectaram um novo defeito na rede subterrânea de cabos e desligaram o sistema às 2h52 para que o reparo fosse feito com segurança.

Não há previsão de restabelecimento, segundo a Light. Na segunda-feira, 23, entre 15h30 e 23h50, a mesma região do Rio já havia sofrido corte de energia, que prejudicou principalmente o comércio e a sinalização semafórica da cidade.