Zuanazzi diz que Denise é ''''capaz'''' e vai se explicar às CPIs O presidente da Anac, Milton Zuanazzi, defendeu ontem a diretora Denise Abreu da suspeita de ter estimulado as companhias aéreas a reagirem contra as medidas do governo para desafogar o Aeroporto de Congonhas. "Ela não falou naquele contexto que foi dito. Em nenhum momento nós teríamos a pretensão de questionar a decisão de um órgão superior do nosso sistema", afirmou Zuanazzi ao chegar ao Senado para participar de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem publicada na edição de domingo do Estado mostrou que Denise estimulou as companhias a reagirem às decisões do Conac durante reunião ocorrida em 26 de julho no Rio de Janeiro. Em nota, a diretora negou que tenha incitado as empresas e disse que sugeriu aos representantes das companhias que apresentassem suas queixas ao Conac e ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, e até mesmo que recorressem à Justiça se achassem necessário. "Denise é capaz, competente e vai mostrar isso nas CPIs", disse Zuanazzi ontem. A diretora deve depor na quinta-feira nas CPIs do Apagão Aéreo do Senado e da Câmara. Os senadores já haviam decidido na sexta-feira pela convocação de Denise, e a gota d?água para a convocação na Câmara foi a suspeita de uso inadequado do cargo. Após a publicação da reportagem de domingo, deputados governistas desistiram de "blindar" a diretora. Na semana anterior, eles haviam derrubado a convocação de dois diretores da Anac. Zuanazzi apontou um movimento contra a agência que regula o setor aéreo. "Não se coloca com precisão o papel da Anac. Há um conjunto de problemas e se estereotipou como se o problema estivesse na agência. Estamos bastante tranqüilos com o trabalho que estamos fazendo."