Zuanazzi está sozinho na Anac após renúncia do quarto diretor

Após quase um ano de crise aérea, quatro dos cinco diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) renunciaram a seus cargos. Agora, apenas o presidente da agência, Milton Zuanazzi, continua no cargo e resiste às inúmeras pressões. Já pediram demissão Denise Abreu, Jorge Velozo, Leur Lomanto e Josef Barat - que entregou carta de renúncia na terça-feira, 25. Todos eles deveriam ficar no cargo até 2011. Leia a carta de renúncia de Josef Barat da diretoria da Anac CPI recua de indiciamentos na Anac Barat era diretor de Relações Internacional da Anac e entregou carta de renúncia ao ministro da Defesa, Nelson Jobim.Com a saída do penúltimo diretor, fica cada vez maior a expectativa em relação à saída do presidente da agência. Zuanazzi é visto por integrantes do governo, especialmente da Defesa, como um dos principais responsáveis pela crise no setor aéreo brasileiro. Apesar de sua resistência em se afastar, ganhou força na Anac a avaliação de que a saída de Zuanazzi é uma questão de tempo. Até o início desta semana, o Ministério da Defesa já tinha indicado três novos nomes para a diretoria da Anac. O brigadeiro Allemander Jesus Pereira Filho, Marcelo Pacheco dos Guaranys e Solange Paiva Vieira, cotada para assumir o comando da agência caso Zuanazzi atenda aos apelos de Jobim.