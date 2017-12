Homem é baleado dentro de estação de metrô no centro do Rio

Um homem foi baleado dentro da Estação Carioca do Metrô, no centro do Rio de Janeiro. Paulo Vítor dos Santos Guimarães, de 30 anos, teve R$ 450 roubados e levou um tiro na panturrilha esquerda. O crime ocorreu por volta das 17 horas desta sexta-feira, 18.

De acordo com testemunhas, a vítima foi levada para uma sala dentro da estação e recebeu atendimento. O local onde Paulo Vítor foi baleado, na área de embarque, foi isolado para o trabalho da Polícia. O metrô funciona normalmente.

Nesta quinta, o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou dados que apontam aumento em todos os indicadores de violência em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2015. Roubos na rua e assaltos subiram 27,9%, homicídios cresceram 23,3% e letalidade violenta, 11,7%.