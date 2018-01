Vazamento de água assusta moradores do Rio Comprido, no Rio

RIO - Um vazamento de água de grandes proporções, na esquina das Ruas Guaicurus e Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro, assustou os moradores na madrugada desta terça-feira, 2. No local, funcionaria uma estação da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). Segundo moradores, a água começou a jorrar por volta de 3h30.

A Cedae informou que o fornecimento de água para a região foi interrompido e que técnicos estavam no local na manhã desta terça-feira para realizar reparos. Uma equipe de Segurança Patrimonial da companhia vai contabilizar os prejuízos causados pelo vazamento para que sejam ressarcidos.

Moradores de um prédio vizinho ao local do vazamento relataram que a força da água fez com que jatos atingissem o quarto andar do edifício, fazendo com que a água entrasse pelo telhado. No início da manhã desta terça-feira, moradores montavam barricadas para conter o avanço da inundação.

De acordo com a Light, o fornecimento de energia elétrica não foi cortado. O Centro de Operações Rio (COR) informou que a Rua Guaicurus estava com meia pista interditada por volta das 7h30 por causa do incidente.