1 morre e 2 são baleados na Favela do Metrô, na zona norte do Rio

RIO - Uma pessoa morreu e duas foram baleadas na noite deste domingo, 19, na Favela do Metrô, em frente ao Morro da Mangueira, na zona norte do Rio. Os dois baleados foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

As vítimas foram encontradas por policiais militares do 4º Batalhão (São Cristóvão), mas ainda não há informações sobre as circunstâncias e os motivos dos tiros. A Divisão de Homicídios da Capital (DH) investiga o caso.

Mangueira. No mesmo dia, policias da DH prendeu Simão de Mesquita Freitas, conhecido como Paraíba. Ele é apontado como autor do disparo que matou o PM Thiago Rosa Coelho da Silva, na madrugada de sábado, 18, no Morro da Mangueira.

Freitas foi baleado durante um confronto com criminosos na favela. Desde sexta-feira, 17, o policiamento está reforçado na Favela da Mangueira, que possui uma Unidade de Polícia Pacificadora.