10 notícias que marcaram o Rio de Janeiro em 2014

RIO - Violência e manifestações de preconceito foram recorrentes no noticiário fluminense em 2014, com casos que chocaram o País. Um rapaz acusado de roubos e furtos foi espancado e acorrentado nu a um poste. Uma mulher baleada foi arrastada por uma viatura policial. Já o ator negro Vinícius Romão foi, segundo a família, vítima de racismo ao ser confundido com um assaltante. Por sua vez, o cinegrafista da Band Santiago Odílio Andrade, que cobria um protesto, morreu depois de ser atingido por um rojão. Mas houve também quem virou notícia por causa do bom humor: barrado ao tentar entrar de bermuda no prédio onde trabalha, um ilustrador decidiu ir de saia.

