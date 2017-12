À espera de 2 milhões de pessoas, Rio anuncia programação oficial do réveillon 2015

RIO - A prefeitura do Rio anunciou a programação oficial do réveillon 2015 nesta quarta-feira, 10, mas não divulgou o valor total pago a artistas que vão se apresentar na Praia de Copacabana e em outros bairros da capital. O tema da festa será os 450 anos de fundação da cidade, a serem comemorados em março.

A diferença entre valores dos cachês de artistas escalados para o evento provocou polêmica no início do mês. “Não vejo polêmica nenhuma. Cada um cobra o seu valor e a gente paga”, disse o secretário municipal de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello. Perguntado sobre o valor total dos cachês durante a coletiva de imprensa, ele disse não ter a informação.

A previsão da prefeitura é que a festa em Copacabana receba mais de 2 milhões de pessoas. Durante a apresentação foi anunciado o mesmo número de banheiros químicos do ano passado: 300. Figueira de Mello reconheceu que havia se comprometido a aumentar o total de banheiros este ano, após reclamações de frequentadores da festa, e anunciou um novo número: 500.

A queima de 24 toneladas de fogos vai durar 16 minutos. Durante a contagem regressiva para a virada de ano, a marca “RIO 450” será formada no céu com fogos lançados de balsas estacionadas na orla, disse a responsável pela empresa Pirotecnia Igual Brasil, que assina o show de fogos em Copacabana há cinco anos. Serão 11 balsas, e cada uma levará cerca de 3 mil bombas.

A prefeitura estima que 816 mil turistas passem pela cidade durante o réveillon, “movimentado 650 milhões de dólares, um aumento de 6% em relação a 2013”. Até o momento, a média de ocupação da rede hoteleira é de 73%.

Shows. O palco principal de Copacabana, em frente ao Hotel Copacabana Palace, terá shows das bandas Baia Toca Raul, Detonautas, Titãs, Seu Jorge e da escola de samba Unidos da Tijuca. No palco próximo à Rua Santa Clara estão programadas as seguintes apresentações: Bossa Cuca Nova, Revelação, Maria Rita, Roupa Nova e escolas de samba Salgueiro e Portela. O terceiro palco, no Leme, terá shows do Grupo 100%, Grupo RP, Leandro Sapucahy, Styllo X e DJ Ailton.

Mais informações podem ser conferidas em um site criado para o evento: http://copacabanareveillon.com

Também estão programados shows no Parque de Madureira, na Praia do Flamengo, em Pedra de Guaratiba, em Paquetá, no Piscinão de Ramos, na Penha, na Ilha do Governador e em Sepetiba.