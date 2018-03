Ação no Cristo Redentor coíbe práticas irregulares

Escolhido uma das novas maravilhas do mundo no mês passado, o Cristo Redentor foi alvo de uma operação, neste sábado, 4, de ordenamento urbano para coibir práticas como transporte irregular, tarifas abusivas de taxistas e estacionamentos, flanelinhas e falsos guias turísticos. A ação contou com a participação de 68 agentes dos governos estadual e municipal, como policiais militares e agentes do Detran. Oito jovens foram detidos agindo como flanelinhas e guias irregulares. Quatro vans, um táxi e um microônibus foram apreendidos transportando turistas sem autorização. Segundo o subsecretário do Estado do Rio, Rodrigo Bethlem, a ação será permanente e diária, mas acontecerá em horários alternados. "Vamos continuar com essa ação para evitar que esse clima de desordem volte ao Cristo Redentor. Teremos cinco carros da PM dando apoio aos agentes da prefeitura", afirmou. Em maio, a Polícia Federal, com o apoio do Ibama, desarticulou uma quadrilha que atuava no desvio de recursos da cobrança de ingresso a turistas no Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Cristo. A operação foi inspirada no programa CopaBacana, iniciado em maio no bairro de Copacabana, na zona sul, para dar maior sensação de segurança aos turistas. Segundo o governo estadual, com as ações de acolhimento de moradores de rua e combate a menores infratores e exploração sexual, houve queda de 44% nos registros de roubos a turistas naquela região.