Acidente com caminhão em linha de metrô no Rio deixa um morto

RIO - Um caminhão desgovernado derrubou parte de um muro e invadiu os trilhos do metrô entre as estações de Inhaúma e Engenho da Rainha, na zona norte do Rio, por volta das 15h50 desta terça-feira, 12. Nesse trecho o metrô circula ao nível da rua - os trilhos não são subterrâneos.

Fábio Pereira, de 36 anos, morreu no local, e dois outros homens - José Heron Fonseca, de 59 anos, e João Fortunato, de idade não divulgada - ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier (zona norte). Até as 17h15 não havia informações sobre o estado de saúde deles, nem estava esclarecido se essas três pessoas estavam no caminhão ou foram atropeladas por ele.

No momento do acidente nenhum trem passava pelo local - o caminhão bateu apenas no muro, à margem da Avenida Martin Luther King, em Inhaúma.

A circulação da Linha 2 foi interrompida entre as estações Cidade Nova e Pavuna e só foi retomada às 19h40, quase quatro horas após o acidente. O Metrô devolveu o valor da passagem a todos que tiveram a viagem interrompida.