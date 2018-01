Acidente com ônibus de fiéis deixa 46 feridos em estrada no Rio

RIO – Um acidente com ônibus na rodovia BR-116, no trecho entre o Rio de Janeiro e Teresópolis, deixou 46 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 12. O ônibus transportava fiéis de uma igreja evangélica de São João do Meriti, na Baixada Fluminense, que retornavam de uma peregrinação em Minas Gerais.

A maior parte dos feridos foi atendida no Hospital das Clínicas de Teresópolis, e liberada em seguida. Pelo menos 16 pessoas com ferimentos leves e quatro com suspeitas de fraturas seguem internadas, mas sem gravidade.

De acordo com informações da Concessionária Rio Teresópolis (CRT), o acidente aconteceu por volta de 4h30 da manhã, na altura do quilometro 96, na descida da serra fluminense. O ônibus tombou após uma falha nos freios.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para o atendimento às vítimas. O tráfego na região foi fechado no início da manhã, mas liberado por volta das 10h.