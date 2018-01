Acidente com ônibus em Paraty deixa 15 mortos

Atualizada em 7 de setembro, às 13h02.

RIO - Quinze passageiros morreram e pelo menos 49 ficaram feridos em um acidente com um ônibus que tombou em Paraty, município da Costa Verde do Estado do Rio, por volta das 11h30 deste domingo, 6. Cinco feridos correm risco de morte.

Apesar do Corpos de Bombeiros informar que atendeu 64 vítimas, das quais 14 fatais, a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty diz que 67 pessoas deram entrada com vida no Hospital Municipal São Pedro de Alcântara, de Paraty, na tarde desse domingo.

Entre os passageiros do ônibus da Viação Colitur, a maioria era de turistas que aproveitavam o feriado prolongado, segundo a prefeitura - e fazia o trajeto entre a rodoviária, no centro de Paraty, e a praia de Trindade, a cerca de 30 km de distância. Às 11 horas o veículo iniciou a viagem rumo à praia, que dura cerca de 50 minutos, e tombou quando passava por um trecho estreito e sinuoso do Morro do Deus Me Livre, na estradinha que liga Trindade à rodovia Rio-Santos.

Nenhum outro veículo se envolveu, mas aunda não há detalhes sobre a causa do acidente. A principal suspeita da Polícia Civil é de que o ônibus tenha sofrido uma falha mecânica, mas só o laudo da perícia poderá apontar o que houve. A 167ª Delegacia de Polícia (DP), em Paraty, instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.

O motorista do ônibus, Marcel Magalhães Silva, de 50 anos, sobreviveu. Ele sofreu traumatismo craniano e está internado, mas, segundo a empresa de ônibus, não corre risco de morte. A cobradora Maria Marta também sobreviveu. Embora ferida, não corre risco de morte e está internada no hospital de Paraty.

Apenas uma vítima fatal foi identificada até agora. Há grande dificuldade na identificação do restante dos mortos porque a maioria dos passageiros não portava documentos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.

Em nota, a Viação Colitur lamentou o desastre e informou que “está apurando as causas do acidente” e “prestando todo o apoio às vítimas e aos familiares”. Segundo José de Jesus, coordenador de pátio da empresa, “a estrada é muito perigosa”. “O ônibus só roda em primeira marcha”, acrescentou.

De acordo com o prefeito de Paraty, Carlos José Gama de Miranda (PT), a estrada foi asfaltada há 12 anos e está em bom estado, embora seja íngreme e bastante sinuosa. A prefeitura cancelou um show musical que ocorreria ontem como parte da festa em homenagem à Nossa Senhora dos Remédios, padroeira de Paraty.