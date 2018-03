Acidente deixa 1 morto e 14 feridos na BR-101 em São Gonçalo(RJ)

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas, sendo que três em estado grave, por volta das 22h15 de quarta-feira, 1, em um engavetamento envolvendo um ônibus e oito veículos de passeio na altura do quilômetro 312 do trecho da BR-101 conhecido como Niterói-Manilha, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio.

Até as 4 horas desta quinta-feira, 2, a polícia não havia divulgado o nome da vítima que não sobreviveu ao acidente. O corpo foi encaminhado ao IML de Tribobó, em São Gonçalo. As vítimas com ferimentos graves foram levadas para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói. Em razão do bloqueio para atendimento dos feridos, a fila de carros passou de quatro quilômetros para quem seguia em direção à Região dos Lagos.

O caso será registrado pela Polícia Rodoviária Federal na 73ª Delegacia, em São Gonçalo.