Acidente deixa 4 mortos e 3 feridos na Avenida Brasil, no Rio

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma carreta deixou quatro mortos e três feridos na madrugada desta sexta-feira, 19, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na Avenida Brasil, na altura de Santíssimo. O acidente aconteceu por volta das 4h30, na altura do km 38 da Avenida Brasil, na pista sentido centro. De acordo com as primeiras informações, os feridos foram levados para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande.