Acidente com 12 veículos deixa 27 feridos na Av. Brasil

Atualizado às 10h40

RIO - Um engavetamento com doze veículos deixou pelo menos 27 pessoas feridas na Avenida Brasil, próximo à Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 28. O acidente aconteceu na pista central da via, no sentido centro. Todas as pistas da faixa central estão fechadas.

O Corpo de Bombeiros informou que sete pessoas feridas foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, zona norte. São elas: Luciana B. Monteiro, de 32 anos; Valéria A. do Carmo, de 23; Thales P. Lacerda, de 23; Suzana S. Ferreira, de 33; Josimere de Jesus G. dos Santos, de 31; Guilherme H. Pereira, de 54; e Leandro R. Aguiar, de 35.

Outras vinte pessoas foram atendidas na pista e liberadas em seguida. O estado de saúde dos pacientes hospitalizados ainda não foi informado pela Secretaria de Saúde.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) criou desvios para tentar aliviar o trânsito. Nove automóveis, duas vans e um ônibus se envolveram no acidente. Um dos carros se chocou com o ônibus e ficou destruído. Seus ocupantes foram retirados das ferragens pelos bombeiros, em um trabalho demorado, tamanho o estrago do veículo.

Outro carro bateu na mureta de concreto que divide as pistas da via, que leva trabalhadores que vêm da Baixada Fluminense e da zona oeste para trabalhar no centro da capital.

Segundo os bombeiros, o chamado foi feito às 6h32. O engavetamento foi no sentido centro, em um trecho bastante movimentado da Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, perto do Trevo das Margaridas. O trânsito ficou interditado, o que provocou quilômetros de engarrafamento.

Testemunhas do acidente disseram que o ônibus da linha 2310 (Bangu-Candelária) parecia estar sem controle e bateu nos outros veículos. O trânsito estava engarrafado e os carros seguiam e paravam em vários trechos. O caso está sendo registrado na 38.ª Delegacia de Polícia (Brás de Pina). Os veículos acidentados já foram retirados do local, mas o trânsito ainda seguia congestionado às 10h40.

A SuperVia reforçou a operação de trens nos ramais Japeri e Gramacho, por orientação da Secretaria de Estado de Transportes. A recomendação é de que as pessoas que seguem para o centro deem preferência ao trem para evitar o trânsito engarrafado na Avenida Brasil.