Acidente mata duas pessoas na Rodovia Dutra no Rio

Duas pessoas morreram depois que duas carretas se chocaram na pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra na altura do quilômetro 237, no município de Piraí (RJ), no Vale do Paraíba Fluminense. A pista ficou interditada parcialmente até as 4 horas desta sexta-feira. Segundo a concessionária NovaDutra, uma das duas faixas de rolamento está bloqueada, o que causa dois quilômetros de congestionamento. Até as 3h30, ainda não havia previsão para a liberação. Por volta das 20h35 de quinta-feira, 10, duas carretas chocaram-se de frente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos, ao sair de um posto de gasolina, entrou na contramão da pista e foi atingido pela outra carreta. Parte da carga de ambas caiu na rodovia. Os dois motoristas, ainda não identificados, morreram no local. O tráfego flui apenas pela faixa da direita e acostamento. Por causa da interdição total por cerca de uma hora, o congestionamento chegou a quase 4 quilômetros. Texto atualizado às 6h15