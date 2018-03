Acidente mata operário em plataforma da Petrobrás

Um acidente ocorrido durante a madrugada deste sábado matou um operário da Petrobras na plataforma 17 (P-17), no Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da estatal divulgou uma nota oficial, no início desta tarde, confirmando o acidente, que aconteceu no Campo de Marlim, a 140 quilômetros da Costa de Macaé. O acidente ocorreu quando um cabo de levantamento de uma cesta metálica que estava sendo movimentado por um guindaste da plataforma se rompeu e atingiu o petroleiro Evandro Pereira Dias, de 34 anos, que acabou falecendo no local. Evandro trabalhava há nove anos na P-17 e era contratado da empresa Perbrás, que presta serviços à Petrobrás. O corpo do petroleiro será levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e liberado depois para o enterro. A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar as causas do acidente.