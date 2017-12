Acidente mata quatro pessoas na zona oeste do Rio

Três homens e uma mulher morreram em uma colisão entre dois carros ocorrida por volta das 4h30 deste sábado, 16, na Estrada dos Três Rios, na Freguesia, zona oeste do Rio. Três das vítimas morreram no local, mas ainda não foram identificadas. Felipe de Paula, de 23 anos, morreu no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste, para onde havia sido levado pelos socorristas. Ele sofreu uma parada respiratória, segundo a unidade de saúde.

Outras três pessoas ficaram feridas. João Castro, de 21 anos, e Eduardo Souza, de 20, sofreram apenas escoriações e foram submetidos a exames no Hospital Lourenço Jorge, onde permaneciam ainda pela manhã. O terceiro ferido é Luiz Ferreira, que também sofreu apenas ferimentos superficiais e, segundo os bombeiros, não quis ser levado ao hospital.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas pela polícia.