Acidentes em rodovias do norte do Rio deixam 1 morto e 5 feridos

RIO - Dois acidentes no norte fluminense causaram transtornos aos motoristas que trafegavam pela BR-101 na manhã desta segunda-feira, 6. Em Macaé, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após uma colisão entre uma motocicleta e dois carros. Em Campos, o motorista de um Fusca foi levado em estado grave para o hospital após batida com duas carretas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No primeiro acidente, Jorge Luís N. Cardoso, de 55 anos, que estava de carona na moto morreu no local, informou a concessionária Autopista Fluminense, responsável pela operação na via. A BR-101 ficou fechada, na altura do km 169, durante quatro horas, para realização de perícia no local.

No Palio, duas vítimas tiveram ferimentos leves. No Celta, uma pessoa teve feridas moderadas. Já na moto, o motorista está internado no Hospital de Macaé, em estado grave.

Já em Campos, o motorista do Fusca foi levado para o Hospital Ferreira Machado em estado grave.